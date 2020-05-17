Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin: Antalya'da 1945'te 38.7 olarak ölçülen Mayıs ayı rekor sıcaklık değeri bugün 38.8 derece ölçülerek kırıldı.
Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin: Antalya'da 1945'te 38.7 olarak ölçülen Mayıs ayı rekor sıcaklık değeri bugün 38.8 derece ölçülerek kırıldı. Son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı.
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17.05.2020 12:03:30. #1.13#