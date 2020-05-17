İçişleri Bakanlığı tarafından, valiliklere Bakan Süleyman Soylu imzalı 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesi gönderildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından, valiliklere Bakan Süleyman Soylu imzalı 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesi gönderildi. Genelgede, karayollarında 1 Haziran - 1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak trafik tedbirleri tek tek sıralandı
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17.05.2020 19:01:24. #1.13#