Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı: Bir sosyal medya hesabı üzerinden İslam dinine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen F.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla kolluk güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda söz konusu paylaşımları yaptığı iddia edilen kişinin F.E. olduğu ispat edilmiş kabinde şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma işlemlerine devam edilmektedir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı: Bir sosyal medya hesabı üzerinden İslam dinine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen F.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla kolluk güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda söz konusu paylaşımları yaptığı iddia edilen kişinin F.E. olduğu ispat edilmiş kabinde şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma işlemlerine devam edilmektedir.