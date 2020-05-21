İçişleri Bakanlığı: Bugün saat 13.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izni verilen kişi sayısı: 109 bin 116.
İçişleri Bakanlığı: Bugün saat 13.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izni verilen kişi sayısı: 109 bin 116.
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21.05.2020 20:35:49. #1.13#