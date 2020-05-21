Sağlık Bakanı Koca, 21 Mayıs 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, 21 Mayıs 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test 33 bin 633 olurken, yeni vaka sayısı 961 oldu. Bugün 27 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4249'a yükseldi. Bugün bin 3 kişi iyileşti.
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21.05.2020 19:51:18. #1.13#