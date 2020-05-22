Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Havalimanlarını Covid-19'a karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Covid-19'a karşı tüm tedbirler alınacak.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Havalimanlarını Covid-19'a karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Covid-19'a karşı tüm tedbirler alınacak. Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke Türkiye olacak.
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22.05.2020 15:34:13. #1.13#