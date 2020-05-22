İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: E-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve ALO 199 VEFA DESTEK HATTI üzerinden saat 12.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri onaylanan başvuru 190.679'dur. Başvuran ve yanındakiler dahil toplam kişi sayısı: 416.598'dir.