İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: E-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve ALO 199 VEFA DESTEK HATTI üzerinden saat 12.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri onaylanan başvuru 190.679'dur. Başvuran ve yanındakiler dahil toplam kişi sayısı: 416.598'dir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: E-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve ALO 199 VEFA DESTEK HATTI üzerinden saat 12.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri onaylanan başvuru 190.679'dur. Başvuran ve yanındakiler dahil toplam kişi sayısı: 416.598'dir.
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22.05.2020 19:50:14. #1.13#