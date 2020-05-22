Sağlık Bakanı Koca, 22 Mayıs 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 37 bin 507 olurken, yeni vaka sayısı 952 oldu. Bugün 27 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 4 bin 276'ya yükseldi.