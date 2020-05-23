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Sağlık Bakanı Koca, 23 Mayıs 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, 23 Mayıs 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 40 bin 178 test yapılırken, yeni vaka sayısı bin 186 oldu. Bugün 32 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 308'e yükseldi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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