Sağlık Bakanı Koca, 24 Mayıs 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, 24 Mayıs 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 24 bin 589 test yapılırken, bin 141 yeni tanı konuldu. Bugün 32 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 340'a yükseldi.
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24.05.2020 20:27:44. #1.13#