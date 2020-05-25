Bakan Kurum: Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266'sı Kaş, 49'u Kemer, 40'ı Demre, 15'i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor.
Bakan Kurum: Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266'sı Kaş, 49'u Kemer, 40'ı Demre, 15'i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz.
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25.05.2020 21:06:45. #1.13#