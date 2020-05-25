Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede son 24 saat ve toplam verileri paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede son 24 saat ve toplam verileri paylaştı. Günlük iyileşen kişi hasta sayısı, vaka sayısını geçerken; ölen 29 kişi ile toplam ölüm 4369'a yükseldi.
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25.05.2020 20:50:16. #1.13#