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İçişleri Bakanlığı: 4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tesbit edilen toplam 47.831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.
İçişleri Bakanlığı: 4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tesbit edilen toplam 47.831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 08:54 Kaynak: DHA
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