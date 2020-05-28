MSB: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
MSB: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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28.05.2020 21:16:43. #1.13#