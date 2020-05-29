Adalet Bakan Gül: "1 Hazirandan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlayacaktır.
Adalet Bakan Gül: "1 Hazirandan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlayacaktır. Görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklular haklarını kullanacaklardır. 16 Haziran itibariyle tüm duruşmalar başlayacaktır" dedi.
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29.05.2020 18:36:37. #1.13#