MSB: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
MSB: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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30.05.2020 00:10:30. #1.13#