FLAŞ!! - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul 'dan Ankara 'ya yapacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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