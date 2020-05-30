FLAŞ!! - Son Dakika

Flash!!Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.
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30.05.2020 18:26:13. #1.13#