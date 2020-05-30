İçişleri Bakanlığı, 'lokanta, restoran kafe vb. İşyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları' hakkında 81 İl Valiliğine genelge gönderdi. Hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri, çay bahçeleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri vb. işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı. Yine tüm lokanta ve restoranlar ile pastane vb. işyerlerinin paket servis, gel-al benzeri şeklinde çalışabilecekleri anımsatıldı.