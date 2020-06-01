MSB: Irak kuzeyi Metina bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 53 mayın, 1 savunma el bombası, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve 1 adet RPG-7 roketi ele geçirilerek imha edildi.
MSB: Irak kuzeyi Metina bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 53 mayın, 1 savunma el bombası, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve 1 adet RPG-7 roketi ele geçirilerek imha edildi.
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1.06.2020 22:47:18. #1.13#