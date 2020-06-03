Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mustafa Yılmaz: Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük, gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak.