Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Korona salgını destekleri) Atılan adımların tutarı 260 milyar liraya ulaşmıştır. 5 buçuk milyon aileye bin liralık destek yapılmıştır. 4 buçuk milyonu aşkın vatandaşımıza kısa çalışma ödeneği verilmiştir.