Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Korona salgını destekleri) Atılan adımların tutarı 260 milyar liraya ulaşmıştır.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Korona salgını destekleri) Atılan adımların tutarı 260 milyar liraya ulaşmıştır. 5 buçuk milyon aileye bin liralık destek yapılmıştır. 4 buçuk milyonu aşkın vatandaşımıza kısa çalışma ödeneği verilmiştir.
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4.06.2020 01:09:10. #1.13#