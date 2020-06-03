Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ( Yunanistan'ın Ayasofya tepkisi) Hiçbir Hıristiyanın dini duygusuna asla hakaret etmeyiz. Bir dünya mirasına saygı göstererek kutlama yapılmıştır. Kimseye hakaret eden bir tarafı yoktur. Minarelerinden ezan sesini yasaklayan Yunanistan'dır. Bununla yüzleşecekleri yerde bu konulara girmesi akıl tutulasından başka bir şey değildir. Biz fetih suresi okuyoruz, onlar meydan okuyorsunuz diyor. Biz kimseye meydan okumak için değil kendi tarihimizi hafızamızı anmak için bu törenleri düzenliyoruz