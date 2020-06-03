Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz. Tedbirleri tek başına uygulamanız yeterli olmayacaktır.
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz. Tedbirleri tek başına uygulamanız yeterli olmayacaktır. Toplum sağlığına saygı gösteren iş yerlerini göstermeyenlerden ayırın, tenkitinizi yapın.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
4.06.2020 02:38:37. #1.13#