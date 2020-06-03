Sağlık Bakanı Koca, 3 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 52 bin 305 olurken, 867 yeni tanı konuldu. Bugün 24 kişi vefat ederken, toplam can kaybı 4 bin 609'a yükseldi. Bugün 931 kişi iyileşti.