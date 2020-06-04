Bakan Pekcan: Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldı.
Bakan Pekcan: Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldı.
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4.06.2020 16:24:03. #1.13#