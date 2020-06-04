İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Uyuşturucu ile mücadelede Mayıs ayinda 8 bin 571 operayonda 12 bin 742 gözaltına alındı 793 kişi tutuklandı. 1 ton 436 kg esrar, 1 ton 224 kg eroin ele geçirildi.