Sağlık Bakanı Koca, 4 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, 4 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 54 bin 234 olurken, 988 yeni tanı konuldu. Bugün 21 kişi vefat ederken, toplam can kaybı 4 bin 630'a yükseldi. Bugün, 926 kişi iyileşti.
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5.06.2020 02:59:11. #1.13#