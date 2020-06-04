Sağlık Bakanı Koca, 4 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 54 bin 234 olurken, 988 yeni tanı konuldu. Bugün 21 kişi vefat ederken, toplam can kaybı 4 bin 630'a yükseldi. Bugün, 926 kişi iyileşti.