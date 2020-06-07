İçişleri Bakanlığı: 31 Mayıs'ta Tunceli Ovacık'ta gerçekleştirilen operasyonda bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.
İçişleri Bakanlığı: 31 Mayıs'ta Tunceli Ovacık'ta gerçekleştirilen operasyonda bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.
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7.06.2020 22:56:47. #1.13#