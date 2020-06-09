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Sağlık Bakanı Koca, 9 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, 9 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 37 bin 225 test yapılırken, 993 yeni tanı konuldu. Bugün 18 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 729 oldu. Son 24 saatte 3 bin 218 kişi iyileşti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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