Sağlık Bakanı Koca, 9 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, 9 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 37 bin 225 test yapılırken, 993 yeni tanı konuldu. Bugün 18 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 729 oldu. Son 24 saatte 3 bin 218 kişi iyileşti.
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9.06.2020 20:29:55. #1.13#