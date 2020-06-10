MSB: Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.
MSB: Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
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10.06.2020 17:11:16. #1.13#