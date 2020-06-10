TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan yasa teklifi Meclis'e sunuldu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklif ile; 27 Mayıs 1960 askeri darbesinde Yüksek Adalet Divanı'nın aldığı kararlar yok sayılacak. Yeni düzenlemeyle mağdurların ailelerine tazminat hakkı geliyor.
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10.06.2020 20:14:54. #1.13#