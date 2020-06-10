Sağlık Bakanı Koca: Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 17. İyileşen kişi sayımız 2 bin 241. Yoğun bakımda toplam tedavisi devam eden hasta sayımız 631. Cihaza bağlı olan hasta sayımız ise düne göre düşüş içinde; 280.