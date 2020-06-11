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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Ayasofya ve Kariye, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir ve her türlü tasarruf yetkisi Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren bir konudur.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Ayasofya ve Kariye, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetindedir ve her türlü tasarruf yetkisi Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren bir konudur. Bu eserlere dair verilmiş ya da verilecek kararlar başka ülkelerin işi olamaz.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:21 Kaynak: DHA
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