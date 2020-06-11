flaş
Bakan Soylu: Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.
Bakan Soylu: Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:10 Kaynak: DHA
Son Dakika Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı