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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin daha terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer...
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ- Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin daha terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer alan, Firaz Amed kod adlı İzzet Yiğit olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:51 Kaynak: DHA
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