Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğu öğrenildi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğu öğrenildi. Çeşitli ameliyatlar geçiren Mustafa Cengiz'in şu anda evinde olduğu ve sağlıklı olduğu bildirildi.
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13.06.2020 06:04:27. #1.13#