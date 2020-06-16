Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.