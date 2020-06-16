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15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 02:03 Kaynak: DHA
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