FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheli ile örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 13'ü yakalandı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor.