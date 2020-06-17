MSB: Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu.
MSB: Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. #Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.
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17.06.2020 03:46:38. #1.13#