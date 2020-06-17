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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:37 Kaynak: DHA
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