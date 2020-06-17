Sağlık Bakanı Koca: Dünyanın herhangi bir yerinde Kovid-19'a henüz doğrudan etkili bir ilaç bulunamadı, aşı geliştirilemedi. Bu gerçek, daima tetikte olmamızı, seyri hassasiyetle incelemeyi ve acil müdahaleyi gerektiriyor.