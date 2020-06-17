Sağlık Bakanı Koca: (Antikor testi hakkında) Binde 2 buçuğun altında bir oran var. Semptom göstermeyen vakalardan dolayı 'sürü bağışıklığı gelişti mi diye' düşünüldü. Sürü bağışıklığı konusunun böylece gerçekçi olmadığını görmüş olduk.