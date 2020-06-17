Bakan Albayrak: Türk heyeti olarak Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, Libya Başbakanı, Meclis Başkanı ve Maliye Bakanı ile hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını konuştuk.
Bakan Albayrak: Türk heyeti olarak Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, Libya Başbakanı, Meclis Başkanı ve Maliye Bakanı ile hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını konuştuk.
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18.06.2020 05:53:55. #1.13#