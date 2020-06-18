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Bakan Albayrak: Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak.

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Bakan Albayrak: Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:02 Kaynak: DHA

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Son Dakika

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Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti         
11:26
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu         
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Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?         
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