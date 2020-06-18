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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:36 Kaynak: DHA
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